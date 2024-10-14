В Первоуральске женщина изрезала дочь знакомых ножом и подожгла их квартиру

В Свердловской области женщина стала фигуранткой уголовного дела после ссоры с соседями. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Первоуральске, на улице Космонавтов. По версии следствия, «гражданка одной из бывших союзных республик» поссорилась с дочерью ее знакомых. Во время конфликта женщина напала на 13-летнюю девочку с ножом. Чтобы скрыть следы, она подожгла квартиру. Медики спасти ребенка не смогли.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. На данный момент она находится под арестом.

«По уголовному делу проведены осмотр предметов, обыск, выемка, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы», – сообщается в публикации.

До этого в Казани молодой человек проник в примерочную магазина, где находилась его девушка, и угрожал ей ножом. Он потребовал 15 тысяч рублей, и, как только получил деньги, сбежал. Подозреваемого оперативно задержали, его доставили в отдел полиции.

Ранее в Ленобласти двое мужчин выпрыгнули из окна, спасаясь от соседа с ножом.