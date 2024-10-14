Гильдия продюсеров учредила новую национальную премию в области кинематографии

Гильдия продюсеров России учредила новую премию за достижения в области кинематографии. Об этом на общем собрании организации, в котором приняли участие представители Министерств и ведомств России, прессы и крупного бизнеса в сфере кинематографии, рассказал президент Гильдии продюсеров России, заслуженный деятель искусств Ренат Давлетьяров.

По его словам, церемония вручения первых наград пройдет уже весной 2025 года.

В рамках дискуссии «Роль общественных организаций в новой реальности кинопроизводства» директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко подчеркнул, что министерство выстраивает максимально тесную и эффективную коммуникацию с продюсерским сообществом на всех стадиях реализации проектов.

«Мы сегодня должны быть вместе, мы должны объединяться для того, чтобы был обмен мнениями, дискуссия, и мы могли сами себя предупредить и оградить от (возможных) негативных последствий (при реализации кинопроектов)», — сказал он.

В свою очередь, заместитель начальника Управления развития киноиндустрии и анимации Департамента культуры города Москвы Самвел Казарян рассказал, что для кинопродюсеров и индустрии строится Московский кинокластер, в котором уже доступна современная инфраструктура и различные услуги.

«Помимо Кинопарка Москино с уникальными натурными декорациями и трёх площадок Киностудии им. М. Горького с высокотехнологичными павильонами и другой инфраструктурой для кинопроизводителей работает Киноплатформа Москино — сервис, который позволил оцифровать систему подачи заявок на согласование съёмок и организацию перекрытий, а также включивший в себя каталог локаций, реквизита, костюмов, московских киношкол и другое», — отметил он.

Также в ходе дискуссии Давлетьяров предложил выделить в специальные программы финансирования кинопроектов социально значимые темы.

«Мы считаем, что приоритетными направлениями для целевой государственной поддержки должны стать: детские, исторические и военно-патриотические кинофильмы», — сказал он.