Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гильдия продюсеров учредила новую национальную премию в области кинематографии

Продюсеры России смогут получить премию за достижения в области кинематографии

close
Shutterstock/Scarc

Гильдия продюсеров России учредила новую премию за достижения в области кинематографии. Об этом на общем собрании организации, в котором приняли участие представители Министерств и ведомств России, прессы и крупного бизнеса в сфере кинематографии, рассказал президент Гильдии продюсеров России, заслуженный деятель искусств Ренат Давлетьяров.

По его словам, церемония вручения первых наград пройдет уже весной 2025 года.

В рамках дискуссии «Роль общественных организаций в новой реальности кинопроизводства» директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко подчеркнул, что министерство выстраивает максимально тесную и эффективную коммуникацию с продюсерским сообществом на всех стадиях реализации проектов.

«Мы сегодня должны быть вместе, мы должны объединяться для того, чтобы был обмен мнениями, дискуссия, и мы могли сами себя предупредить и оградить от (возможных) негативных последствий (при реализации кинопроектов)», — сказал он.

В свою очередь, заместитель начальника Управления развития киноиндустрии и анимации Департамента культуры города Москвы Самвел Казарян рассказал, что для кинопродюсеров и индустрии строится Московский кинокластер, в котором уже доступна современная инфраструктура и различные услуги.

«Помимо Кинопарка Москино с уникальными натурными декорациями и трёх площадок Киностудии им. М. Горького с высокотехнологичными павильонами и другой инфраструктурой для кинопроизводителей работает Киноплатформа Москино — сервис, который позволил оцифровать систему подачи заявок на согласование съёмок и организацию перекрытий, а также включивший в себя каталог локаций, реквизита, костюмов, московских киношкол и другое», — отметил он.

Также в ходе дискуссии Давлетьяров предложил выделить в специальные программы финансирования кинопроектов социально значимые темы.

«Мы считаем, что приоритетными направлениями для целевой государственной поддержки должны стать: детские, исторические и военно-патриотические кинофильмы», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами