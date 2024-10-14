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В 50 городах России пройдет ресторанный фестиваль

В Российском ресторанном фестивале примут участие более 700 заведений

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Пресс-служба Российского ресторанного фестиваля

Девятый Российский ресторанный фестиваль (РРФ), организованный предпринимателем Александром Сысоевым, пройдет в 50 городах страны с 15 по 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

В фестивале примут участие более 700 лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Калининграда, Владивостока и других городов.

Автор идеи Александр Сысоев отметил, что в этом году фестиваль возвращает значение слова «сет».

«Это настоящая история шеф-повара, которую он рассказывает через блюда. Именно поэтому главной задачей участников стала попытка с помощью еды выразить любовь к чему-либо: детству, продукту, городу, краю или к самому яркому впечатлению в жизни. История должна состоять минимум из пяти блюд, как и положено гастрономическому сету, иметь вступление, основную часть и эпилог» — заявил предприниматель.

Цель фестиваля — поддержать ресторанную индустрию и дать возможность жителям страны изучить лучшие рестораны как дома, так и в отпуске.

Организаторы подчеркнули, что акцент будет сделан на «локальные продукты, блестящий сервис и действительно новаторские блюда».

Участники фестиваля предложат гостям дегустационные сеты от 1590 рублей.

К каждому сету компания Luding подготовила пейринг по специальной цене — коктейли Tchaikovsky Inspiration и Lockwood Gin&Tonic Rosemary, а также шот премиальной водки Tchaikovsky.

Кроме того, Сбер сделал скидку 10% на каждый сет при оплате картами банка Sber Private Banking, СберПервый, СберПремьер.

Изучить список ресторанов-участников можно на сайте фестиваля или у партнера события 2ГИС. В карточках ресторанов-участников в геосервисе можно увидеть сторис, в которых заведения покажут свои фестивальные меню.

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