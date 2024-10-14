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Россиянина, задержанного в Финляндии за обход санкций, освободили из-под ареста

В Финляндии освободили россиянина, арестованного за обход санкций против РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

В Финляндии освободили россиянина, которого весной задержали по подозрению в обходе антироссийских санкций. Об этом сообщил финский портал Yle.

«Третий российский студент, подозреваемый в нарушении санкционного законодательства в Каяани, освобожден из-под стражи», — говорится в материале.

При этом уточняется, что молодому человеку запретили выезд за рубеж вместо тюремного заключения. При этом ранее отмечалось, что число подозреваемых по делу, по которому проходит гражданин РФ, выросло до пяти.

3 мая Yle сообщил, что троих россиян задержали в финском городе Каяани по подозрению в вывозе товаров двойного назначения. Задержания провели в рамках операции, которая прошла в помещениях профессионального училища Кайнуу и городского общежития.

После этого посольство России направило ноту в министерство иностранных дел (МИД) Финляндии об установлении контакта с задержанными. Двоих из них освободили из-под стражи в августе.

Ранее репатриантка рассказала о русофобии в отношении ее дочери в Финляндии.

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