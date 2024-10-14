Подростки разгромили припаркованные в центре Челябинска машины

Подростки повредили машины, припаркованные в центре Челябинска. Об этом сообщило издание 74.RU.

Накануне двое несовершеннолетних устроили погром во дворах на улице Свободы и повредили восемь автомобилей, стоящих возле домов №88 и 88б. Как уточняется, один из дворов закрыт для посторонних, однако это не остановило вандалов. Владельцы машин оценили ущерб в десятки тысяч рублей, при этом детали на некоторые поврежденные модели сейчас уже невозможно найти.

Сильнее всего пострадал автомобиль, первым попавшийся под руку хулиганам. Те выдрали у него водительского зеркало, повторители поворота, повредили дворники, помяли крышу и сняли номера. У второй машины они оторвали специальную антивандальную рамку. Оторванные номерные знаки были найдены рядом.

«Должна быть немаленькая сила и желание, чтобы такое сделать», — уверен местный житель, машина которого также пострадала минувшей ночью.

Местные подозревают подростков 12-13 лет, которых ранее уже видели поблизости. В тот же день мальчиков заметила владелица автомобиля Toyota, он тоже пострадал от их рук. Женщина собиралась прогнать хулиганов, но «не думала, что дети способны на такое».

В пресс-службе регионального ГУ МВД России подтвердили информацию об инциденте. Сейчас правоохранители устанавливают личности подростков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее жители тюменского ЖК пожаловались на пьяных подростков, которые провоцируют конфликты.