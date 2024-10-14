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Названы симптомы аллергии на собак у детей и взрослых

В редакции Радио 1 выяснили, что при аллергии на собак может появиться сыпь

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Аллергия на собак может быть обусловлена генетической предрасположенностью, частотой взаимодействия с животными, экологическими условиями, а также состоянием иммунной системы. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на экспертов.

Уточняется, что у взрослых аллергия на собак может проявляться в виде крапивницы или кожной сыпи, ощущения сдавленности в груди, чихания, заложенности носа, воспаления глаз, а также зуда и отека век. Кроме того, возможны хрипы, одышка и кашель.

У детей могут появиться такие симптомы как зуд, покраснение кожи, сыпь, насморк, сухой кашель, затрудненное дыхание, бронхиальная астма, раздражение глаз, расстройство желудка, диарея и рвота. В редких случаях возможны отек Квинке и анафилактический шок.

При появлении признаков аллергии специалисты советуют обратиться к врачу, который определит точный диагноз и назначит соответствующее лечение.

В сентябре директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства РФ Муса Хаитов сообщил, что в России проведут клинические испытания новой вакцины от аллергии на пыльцу березы.

Он отметил, что участники исследования распределены на группы случайным образом. Кроме того, организована отдельная «контрольная группа», которая будет получать лечение препаратом плацебо.

Ранее врачи назвали главные отличия аллергии от ОРВИ.

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