Пассажирка потребовала развернуть самолет из-за забытого телефона

В США пассажирка забыла телефон у выхода на посадку и потребовала развернуть самолет, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Frontier Airlines. Пассажирка, которая пыталась вернуть самолет обратно к терминалу после того, как осознала, что забыла свой телефон у выхода на посадку.

По словам очевидцев, женщина встала со своего места и начала выкрикивать гневные сообщения, пугая остальных пассажиров. Она так же заявила , что является «президентом всей этой чертовой страны».

Американка также обвинила Frontier Airlines в нелегальной деятельности, потребовав, чтобы пилоты не совершали полет. В авиакомпании пока не прокомментировали инцидент. Сообщается, что в итоге женщина успокоилась и вернулась на свое место.

Ранее авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров и сняла с рейса трех девушек в кроп-топах.