Отсидевшего за изнасилование дагестанца обстрелял родственник жертвы на выходе из колонии

Родственник изнасилованной женщины выстрелил в лицо отсидевшему за это преступление дагестанцу, сообщает Mash.

Инцидент произошел 14 октября на выходе из казанской ИК-2. Стрелок, который, предварительно, хотел лично отомстить насильнику, дождался появления на свободе Нургамида Б. и выстрелил в него из травмата. Пострадавшего доставили в больницу, злоумышленник был задержан.

По данным Telegram-канала, Нургамид, ранее судимый за наркотики, надругался в Дагестане над девушкой. Его осудили и отправили в Казань, чтобы избежать самосуда во время отбывания наказания. Известно, что, находясь в колонии, рецидивист создал экстремистскую группировку и вновь был осужден.

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