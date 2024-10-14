Верховный суд поддержал отставку судьи за близкие отношения с адвокатом

Верховный суд России признал законным лишение полномочий судьи Александры Хиталенко за нарушение этических норм, которое выразилось в тесных внепроцессуальных отношениях с одним из адвокатов. Об этом пишет РАПСИ.

Решение, с которым согласился Верховный суд, было принято квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики, а жалоба экс-судьи не удовлетворена.

Из определения высшей судебной инстанции следует, что бывшая судья состояла в близких отношениях с одним из адвокатов и совместно проживала с ним. В рекламных целях она передавала его номер телефона потенциальным клиентам. Кроме того, в нарушение требований закона Хиталенко провела у себя дома консультацию, во время которой она и адвокат разъяснили гостье правовые вопросы и судебную практику, связанные с рассмотрением конкретного дела.

Еще одним зафиксированным нарушением стал разговор с адвокатом, в котором обсуждалось постановление другого судьи по одному из дел с употреблением нецензурных выражений.

Квалификационная коллегия решила, что все это нарушает требования Закона о статусе судей и Кодекс судейской этики. Верховный суд пришел к аналогичному выводу.

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