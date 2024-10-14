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Мужчина, выживший после трех покушений жены, ждет ее освобождения из тюрьмы

Daily Mail: переживший 3 покушения со стороны жены британец ждет ее из тюрьмы

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ITV

Переживший три покушения со стороны жены британец ждет, когда она выйдет из тюрьмы, пишет Daily Mail. По словам мужчины, во всем виноват его бывший друг, с которым у его супруги начался роман.

Рэй Уэзеролл пережил три покушения, которые организовали его жена Хейли и ее любовник Гленн Поллард. Он рассказал, что в него стреляли и пытались отравить. После этого женщина и приятель мужчины были приговорены к пожизненному заключению, однако британец все равно ждет и верит, что супруга в итоге выйдет на свободу.

Уэзеролл рассказал, что не держит зла на Хейли и считает, что она попала под дурное влияние Гленна, который и был инициатором всех покушений.

«Я хочу, чтобы она вернулась ко мне, потому что я люблю ее. И если бы не Поллард, ничего этого бы не произошло», — считает Рэй.

Кроме того, мужчина каждый месяц проезжает сотни километров, чтобы увидеться с женой, а каждая такая встреча «наполнена нежностью».

«Она обнимает меня и целует, и мы сидим вместе в комнате для свиданий», — добавил супруг.

Несмотря на то, что у Рэя неизлечимая форма рака, он верит, что сможет дожить до момента, когда Хейли снова окажется у порога их дома.

«Хейли промыли мозги. Она была дурой. Ее всегда было легко сбить с толку. И она отбывает пожизненное заключение за эту глупость», — подытожил Уэзеролл.

Ранее судья из Аргентины оказалась под следствием за поцелуй с заключенным.

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