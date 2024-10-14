Мужчина, выживший после трех покушений жены, ждет ее освобождения из тюрьмы

Переживший три покушения со стороны жены британец ждет, когда она выйдет из тюрьмы, пишет Daily Mail. По словам мужчины, во всем виноват его бывший друг, с которым у его супруги начался роман.

Рэй Уэзеролл пережил три покушения, которые организовали его жена Хейли и ее любовник Гленн Поллард. Он рассказал, что в него стреляли и пытались отравить. После этого женщина и приятель мужчины были приговорены к пожизненному заключению, однако британец все равно ждет и верит, что супруга в итоге выйдет на свободу.

Уэзеролл рассказал, что не держит зла на Хейли и считает, что она попала под дурное влияние Гленна, который и был инициатором всех покушений.

«Я хочу, чтобы она вернулась ко мне, потому что я люблю ее. И если бы не Поллард, ничего этого бы не произошло», — считает Рэй.

Кроме того, мужчина каждый месяц проезжает сотни километров, чтобы увидеться с женой, а каждая такая встреча «наполнена нежностью».

«Она обнимает меня и целует, и мы сидим вместе в комнате для свиданий», — добавил супруг.

Несмотря на то, что у Рэя неизлечимая форма рака, он верит, что сможет дожить до момента, когда Хейли снова окажется у порога их дома.

«Хейли промыли мозги. Она была дурой. Ее всегда было легко сбить с толку. И она отбывает пожизненное заключение за эту глупость», — подытожил Уэзеролл.

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