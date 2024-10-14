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Полтонны кокаина нашли в лодке наркоторговцев в Великобритании

В Великобритании 500 кг кокаина нашли в надувной лодке

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Shutterstock

В графстве Западный Суссекс сотрудники полиции нашли 500 кг наркотиков в надувной лодке, кокаин перевозила группа из 12 человек. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Полицейские нашли тайник с наркотиками в надувной резиновой лодке около пляжа Медмерри. Эксперты установили, что в свертках, найденных на судне, оказалось 500 кг кокаина на сумму более 40 млн фунтов стерлингов (около 5 млрд рублей).

Расследованием дела занимается Национальное агентство по борьбе с преступностью, по подозрению в перевозке крупной партии зелья задержаны 12 человек, их имена не разглашаются в интересах следствия.

До этого сообщалось, что в Петербурге полицейские обнаружили в эквадорских бананах более 60 кг кокаина. По информации МВД, полицейские нашли белый порошок в контейнере с бананами, который доставила из Эквадора иностранная компания. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в противоправной деятельности устанавливаются.

Ранее полиция Германии изъяла из ящиков с бананами более двух тонн кокаина.

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