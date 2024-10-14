Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Предприниматели из Москвы передали необходимые товары для бойцов СВО

Столичные предприниматели отправили на фронт посылки с сухпайками и консервами

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Чаще всего столичные предприниматели отправляют в зону специальной военной операции сухие пайки и консервы, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что посылки для бойцов собирают как небольшие магазины, так и крупные торговые центры. Главное требование — возможность хранить еду долгое время в самых разных условиях.

Даже те, чья специализация — не продукты, а, например, продажа стройматериалов, отправляют участникам СВО сотни коробок с сухими пайками. В этом предпринимателям помогают списки еды, востребованной на фронте, — их готовят волонтерские центры.

Так, предприниматели из Северного административного округа столицы передали на фронт 57 кг сырокопченой и варено-копченой колбасы. Из Восточного и Северо-Восточного административных округов — в общей сложности почти 500 кг тушенки.

Владельцы магазинов из ВАО прислали для бойцов и военных госпиталей более 1,5 тыс. сухих пайков. Предприниматели из Новой Москвы — более 450 кг, из ЦАО — 190 коробок, из ЮАО — 540.

Бизнесмены из САО собрали более 1 тыс. упаковок лапши быстрого приготовления, из ВАО — 200 упаковок, а из ЮАО — 540.

В гуманитарных посылках часто встречается гречка — владельцы столичных магазинов отправили почти тонну этой крупы. Также предприниматели передают бойцам подсолнечное масло.

Владельцы магазинов, пекарен и кондитерских тоннами отправляют солдатам сладости: пряники, печенье, шоколад, конфеты, а также фруктовое пюре.

Сахар, переданный в зону СВО, тоже исчисляется сотнями коробок.

Кроме того, для живущих в зоне боевых действий детей владельцы продуктовых точек из ЮАО отправили сотни ящиков бананов, яблок и груш.

Также столичные бизнесмены кладут в посылки чай, кофе и питьевую воду.

Магазины хозяйственных товаров передают одноразовую посуду и салфетки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами