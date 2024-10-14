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Россиянин открыл стрельбу по экс-возлюбленной и ее сожителю

В Башкирии мужчина выстрелил в бывшую возлюбленную и ее сожителя

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СК РФ по Республике Башкортостан

В Дюртюлинском районе местный житель предстанет перед судом, он открыл стрельбу по бывшей сожительнице и ее молодому человеку. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Башкирия.

В июле 2024 года житель села Маядык выследил свою бывшую сожительницу и ее нового возлюбленного. В порыве ревности мужчина догнал пару на дороге, выстрелил женщине в руку и грудь, а также сбил ее сожителя на автомобиле. Пострадавший мужчина убежал за помощью. Обвиняемый выстрелил ему вслед, попав по касательной в голову, после чего скрылся.

Женщина смогла сама встать и остановить попутный автомобиль, который отвез ее в больницу. Пострадавшим оказали необходимую помощь. Нападавшего задержали, в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Томске перед судом предстанет местный житель, напавший на жену на ее рабочем месте. Мужчина пытался ударить женщину ножом, но был задержан. Выяснилось, что семейная пара не проживала вместе, женщина ушла от мужа из-за его приступов ревности, супруг подозревал россиянку в измене и преследовал ее. В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дел

о.

Ранее россиянин напал с ножом на жену из-за песни во время романтического ужина.

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