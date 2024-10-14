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Россияне ответили, как цифровые сервисы влияют на их продуктивность

77% россиян заявили, что цифровые сервисы улучшили их продуктивность

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Цифровые сервисы повысили продуктивность 77% россиян в работе. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Работа». В опросе приняли участие 6 тысяч человек.

Выяснилось, что 38% опрошенных активно используют цифровые сервисы в своей работе, 24% — иногда, а 13% респондентов — редко. При этом 77% россиян отмечают заметное повышение личной продуктивности.

Электронная почта и мессенджеры заняли лидирующее место, их используют 63% респондентов. На втором месте расположились офисные программы и средства для совместной работы — 43% голосов. Замыкают тройку электронный документооборот и управление файлами — 41%.

Опрос также показал, что 39% граждан РФ, пользующихся цифровыми инструментами в работе, замечают снижение стресса.

До этого сообщалось, что большинство россиян используют возможности искусственного интеллекта (ИИ) в работе для повышения заработка.

На 15% ежемесячный доход вырос у 22% респондентов, у 18% рост составил от 16% до 30%. По 11% опрошенных заявили, что их доходы благодаря нейросетям выросли в диапазоне от 71 до 100%. Более, чем в два раза этого показателя удалось добиться 3% россиян.

Ранее эксперты выяснили, что нейросети в будущем способны привести к массовым увольнениям таких специалистов, как бухгалтеры, дизайнеры, копирайтеры и маркетологи.

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