Фермер из Британии cобрал из тыквы мозаику «Битлджуса»

Фермер из Британии собрал из тыквы мозаику «Битлджуса», пишет UPI.

Фермер Ян Нельсон сообщил, что тему для мозаики он и его коллеги выбрали в ходе голосования. Результат показал, что более 70% голосов было отдано за «Битлджуса». После того, как итоги были подведены, мужчина и другие энтузиасты начали работу.

«На создание мозаики ушло более 10 тысяч тыкв и кабачков. На планирование проекта ушло около 50 часов, а его реализация заняла всего один день при участии 15 человек», — рассказал Нельсон.

Пока не известно, сможет ли новая мозаика побить мировой рекорд, установленный в 2023 году, когда с помощью тыквы было создано изображение Джека Скеллингтона из «Кошмара перед Рождеством».

Ранее в ЮАР фермер переехал на автомобиле шестилетнего мальчика за украденный апельсин. Теперь ему грозит тюремное заключение.