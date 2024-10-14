Россиянка родила в турецком аэропорту и выбросила младенца в унитаз

В аэропорту Антальи в унитазе нашли новорожденного, ребенка экстренно госпитализировали, полицейским удалось задержать его мать. Об этом сообщает портал Hurriet.

По данным издания, новорожденного ребенка обнаружила в туалете сотрудница аэропорта, женщина немедленно обратилась в полицию и скорую помощь. Спустя 12 минут охрана аэропорта задержала туристку из России, которая родила в уборной и бросила ребенка.

Женщина вместе с подругой пыталась купить билеты на ближайший рейс на родину. Новорожденный выжил, он госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что жительницу Крыма подозревают в том, что она оставила ребенка в выгребной яме. Инцидент произошел в селе Виноградное Ленинского района. По версии следователей, 27-летняя женщина родила ребенка, после чего вышла во двор и выкинула младенца в выгребную яму туалета. Местная жительница призналась в произошедшем, в отношении матери возбудили уголовное дело, ей уже предъявили обвинение.

Ранее девушка из Бурятии родила ребенка и выбросила его в выгребную яму.