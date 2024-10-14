В Белоруссии выявили новый вариант коронавируса

Главный государственный санитарный врач Белоруссии Светлана Нечай заявила, что специалисты выявили в республике новый вариант коронавируса ХЕС. Ее слова приводит ТАСС.

«Согласно данным лаборатории... у одного из пациентов выявлен вариант коронавируса XEC», — сообщила она.

По словам Нечай, специалисты ведут постоянный мониторинг появления новых вариантов коронавируса в республике.

1 октября сообщалось, что в России зафиксировали семь случаев заражения новым вариантом коронавируса ХЕС.

26 сентября врач-инфекционист кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заявил, что Обнаруженный в России новый штамм коронавируса ХЕС не должен разительно отличаться от своего «предшественника» омикрона. В целом каждый новый вариант вируса при распространении среди людей получает возможность пробивать иммунную защиту.

XEC — это рекомбинантный вариант коронавируса, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов FLiRT «омикрона» - KS.1.1 и KP.3.3. XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21% секвенированных образцов.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рост заболеваемости COVID-19.