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Мужчина попал в реанимацию с заражением крови и галлюцинациями после стрижки ногтей

The Sun: в Великобритании мужчина попал в реанимацию после стрижки ногтей

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Shutterstock

Британец порезался, когда стриг ногти на руках, спустя несколько дней он попал в реанимацию с галлюцинациями и сепсисом. Об этом сообщает The Sun.

Британец Тэттон Спиллер стриг дома ногти, мужчина случайно порезался и не придал этому особого значения. Когда рука начала ныть, он обратился к врачу. Британцу выписали обезболивающий препарат и отправили на амбулаторное лечение.

Спустя несколько часов состояние мужчины ухудшилось: у него начались рвота и слабость, речь стала невнятной. Мужчину экстренно госпитализировали, в больнице у него начались галлюцинации. Выяснилось, что во время стрижки ногтей он занес в рану инфекцию, из-за чего у него развился сепсис.

Почти две недели британец провел в больничной палате. Жизни и здоровью Спиллера ничего не угрожает, однако мужчине требуется психиатрическая помощь. К имевшемуся биполярному расстройству прибавился страх перед гигиеническими процедурами, а также мучительные воспоминания о реанимации.

Ранее женщина сделала липосакцию и оказалась в реанимации.

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