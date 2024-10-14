Россиянам рассказали, почему собаки могут лаять по ночам

Владельцам собак, которые лают по ночам, важно выяснить причину такого поведения, потому что беспричинного лая не бывает. Об этом Pravda.Ru рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

По его словам, среди причин могут быть одиночество, страх, деструктивное поведение или заболевание. Чтобы установить ее точно, можно обратиться к специалисту.

«На животных угрозы пальчиком или каким-то гневом не действуют, что многие привыкли делать. <...> сегодня существуют определенные воздействия на собаку, которые не позволяют ей лаять в тот или иной момент. Хозяин в первую очередь должен руководить действиями собаки. Без консультации специалиста лучше не экспериментировать, потому что это вопрос серьезный», — заключил Карапетьянц.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что осенью собака может встретиться с опасностями, которые поджидают ее на прогулке: такими как опавшие желуди и каштаны, вызывающие отравление, лужи, в которых содержатся токсичные химикаты от автомобилей, а также клещи и блохи.

Ранее ученые выяснили, как предотвратить драки между кошками и собаками.