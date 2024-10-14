Врач рассказала, какие анализы нужно ежегодно сдавать после 50 лет

Пациентам старше 50 лет нужно каждый год сдавать общий анализ крови, проверять глюкозу и уровень хорошего и плохого холестерина, чтобы вовремя распознать развитие сахарного диабета и атеросклероза. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, также стоит проверять сигнальные маркеры, указывающие на патологию печени, — АЛТ и АСТ. Врач уточнила, что этот перечень актуален для людей, у которых нет проблем со здоровьем. Если они есть, перечень анализов должен определить специалист.

«К примеру, если есть абдоминальное ожирение (в области живота. — Прим. ред.), ищем скрытые нарушения углеводного обмена. Смотрим не просто общий сахар, а гликированный гемоглобин – содержание глюкозы за последние несколько месяцев. При гастроэнтерологических жалобах углубляемся, как ведет себя печень, делаем более расширенный анализ и дополняем обследованиями», — уточнила Романенко.

Врач-травматолог-ортопед Лечебно-диагностического центра Стационара Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Роман Шохирев до этого рассказал «Газете.Ru», что для профилактики проблем с опорно-двигательной системой в пожилом возрасте важно после 40 лет сдавать анализ крови на уровень витамина D, кальция, а также проходить исследование плотности костей.

Ранее были названы анализы для выявления сердечной недостаточности.