Видео Косенко с броском сына в сугроб отправили на экспертизу в МВД

Видео блогера Сергея Косенко, в котором он бросает своего маленького сына в сугроб, отправили на психолого-лингвистическую экспертизу министерства внутренних дел (МВД) России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного ресурса, правоохранители проверяют видео блогера с целью узнать, не находился ли он в момент съемки под действием наркотиков. Как пишет Mash, сейчас Косенко скрывается за рубежом.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России возбудил в отношении блогера уголовное дело по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение ему тяжкого вреда.

В январе Косенко попал в поле зрения общественности из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына. На записи Косенко сначала раскачивает ребенка, после чего на камеру бросает его в высокий сугроб.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Сергея Косенко. Сам блогер заявил, что на самом деле на ролике не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо. Его адвокат подтвердил эту информацию, тем не менее заявил о готовности своего клиента сотрудничать со следствием.

Ранее суд отказался рассматривать административное дело о пропаганде наркотиков в отношении Косенко.