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Пенсионерка из Красноярска получила 15 лет колонии за заказное убийство подруги

В Красноярске пенсионерка получила 15 лет колонии за убийство подруги

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Прокуратура Красноярского края

В Красноярске суд вынес приговор местной жительнице, которая наняла киллера для своей подруги из-за денежного долга. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Как удалось установить и доказать следствию, 67-летняя пенсионерка была должна своей подруге 200 тысяч рублей, возвращать деньги женщина не собиралась. Чтобы избавиться от подруги-кредитора, она наняла киллера. Мужчина втерся в доверие к пожилой женщине и помогал ей по хозяйству.

Первая попытка убийства оказалась безрезультатной — переданный подругой шприц хоть и содержал опасные лекарства, но их дозировка не была смертельной. Киллер выманил россиянку в лес, где напал на нее и несколько раз ударил жертву металлическим предметом по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Вернувшись в Красноярск, злоумышленник ограбил ее квартиру, присвоив около шести миллионов рублей и автомобиль потерпевшей. Часть похищенных накоплений пострадавшей он отдал подельнице, а затем вывез тело убитой на территорию Иркутской области. Там он бросил транспортное средство неподалеку от поселка Чунский, облил его бензином и поджег.

Киллера задержали в марте 2023 года, сразу после обнаружения тела погибшей. В мае 2024 года он был приговорен судом к 13 годам лишения свободы. Заказчица убийства подруги также признана виновной, ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, своей вины подсудимая не признала.

Ранее расправившийся с пенсионеркой уральский маньяк досрочно вышел на свободу и уехал на СВО.

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