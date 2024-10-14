В России поддержали введение уголовного наказания для гадалок и астрологов

Сегодня в российском законодательстве не урегулированы вопросы оказания услуг разными гадалками, астрологами, экстрасенсами и прочими «деятелями» эзотерики. При этом Россия является светским государством, в котором проведение любых магических ритуалов и обрядов за деньги – это мошенничество, отметил член ОП Москвы, почетный адвокат России Дмитрий Краснов. В беседе с Общественной Службой Новостей он поддержал идею депутатов Госдумы ввести за такие услуги уголовное наказание.

По сути, введение платы за услуги, результат которых нельзя оценить, – это хищение чужого имущества обманным путем. Сегодня за это можно привлечь любую гадалку, но наказание должно быть более суровым, считает юрист.

«Это уголовное преступление, которое исходит из того, что заявленные цели изначально являются нереальными. Люди обещают чудеса, которые невозможно осуществить», — подчеркнул Краснов.

Тот факт, что деятельностью мошенников, выдающих себя за магов, астрологов и экстрасенсов, заинтересовались в Госдуме говорит о том, что вскоре их запретят, в том числе уберут из списка видов профессиональной деятельности все, что с этим связано. Адвокат поддержал эту идею, подчеркнув, что такие ритуалы и обряды негативно влияют на жизнь российских семей и государство в целом.

До этого депутат Госдумы Александр Спиридонов призвал ввести в России уголовное наказание за порчу, гадание и привороты. Он подчеркнул, что речь идет не о мошенничестве, а о намерении негативно влиять на жизнь и здоровье других людей. По мнению депутата, такие действия необходимо расценивать как попытку нанесения ущерба. Его поддержал депутат Виталий Милонов – он подчеркнул, что судить таких людей следует с отягчающих позиций, добавляя к сроку от пяти до шести лет, так как речь идет о шарлатанах с жаждой наживы.

В Госдуме ранее призвали сажать тарологов и магов в тюрьму, а их клиентов – лечить.