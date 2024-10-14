Россиянам дали советы, которые помогут выбрать качественного репетитора

Перед началом поиска репетитора важно понять, для каких задач он нужен ребенку. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра развития образования, кандидат педагогических наук, доцент Наталья Тарасова.

По ее словам, специалист может потребоваться для того, чтобы подтянуть школьную программу, подготовиться к выпускным экзаменам и так далее. Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург, в свою очередь, советует обращать внимание на отзывы о репетиторе, его образование и опыт. Он уточнил, что для этой цели не подойдут ученый, профессор или доктор наук.

«Я не отрицаю их квалификации, но они не знают школьной методики, требований. И в этом случае лучше опытный педагог, чем заслуженный профессор», — пояснил Ямбург.

Помимо этого, важно оценить то, насколько ребенку комфортно работать с выбранным специалистом, добавили эксперты.

Исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», копия которого есть у «Газеты.Ru», до этого показало, что более половины опрошенных россиян (54%) тратят на репетиторов для детей до 10% от своего дохода. Еще 23% опрошенных тратят на дополнительные занятия — от 11 до 20%, 12% — от 21 до 30%. Только 11% родителей выделяют более 30% дохода на индивидуальные занятия для детей.

Ранее россияне рассказали, сколько, по их мнению, стоит идеальный репетитор.