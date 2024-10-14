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В Красноярском крае ищут мужчину с молотком, совершившего разбойное нападение

Неизвестный с молотком ограбил ювелирный магазин в Красноярском крае

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Global Look Press

В Красноярском крае разыскивают мужчину, который ограбил ювелирный магазин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на краевую полицию.

Ограбление ювелирного магазина произошло в городе Назарово 12 октября. По данным ведомства, вооруженный молотком злоумышленник зашел туда, разбил витрину, похитил золотые украшения и спешно покинул место преступления.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Личность подозреваемого им пока установить не удалось. Сумма ущерба не уточняется.

На прошлой неделе екатеринбуржец разгромил машины и поджег магазин после неудачной попытки ограбления.

Ранее участника ограбления задержали благодаря посту в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где он хвастался добычей.

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