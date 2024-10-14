Врач рассказала, как заботиться о сердце осенью

Осенью из-за рабочего стресса и сезона простудных заболеваний на сердце может ложиться дополнительная нагрузка. О том, как заботиться о нем в этот период, kp.ru рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

По ее словам, осенне-зимний сезон считается самым активным по развитию сердечно-сосудистой патологии.

«Здесь большую роль играет возможное изменение атмосферного давления, а также погодные условия: на морозе происходит рефлекторный спазм сосудов ног и рук. Так организм пытается сохранить тепло вокруг внутренних органов, что повышает артериальное давление. Доказано, что в осенне-зимний период случается намного больше инфарктов, инсультов», - пояснила эксперт.

Чтобы не допустить этого, врач советует регулярно измерять артериальное давление и принимать назначенные препараты и избегать переохлаждений. В частности, стоит держать ноги и руки в сухости и тепле, подбирать подходящую по погоде обувь, носить перчатки, носки, верхнюю одежду. Помимо этого, Гаврилюк призывает давать себе время для разгрузки от напряжения трудового дня.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации (AHA) до этого выяснили, что сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий и ишемическая болезнь сердца повышают риск развития деменции.

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