В Петербурге трехлетнюю девочку могли изнасиловать в детском саду

В Петербурге мать трехлетней девочки заподозрила, что ее дочь могли изнасиловать в детском саду, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жительница Петербурга обратилась в частную клинику со своей трехлетней дочерью, заподозрив, что ребенка могли изнасиловать. По словам россиянки, эпизод сексуального насилия мог быть совершен 11 октября в детском саду в Невском районе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи регионального СК.

До этого сообщалось, что в Ленобласти по подозрению в изнасиловании ребенка задержали 20-летнего юношу. Применяя физическую силу, он изнасиловал ребенка на лестничной клетке в подъезде одного из домов на улице Павлова. Местный отдел Следственного комитета РФ 9 октября возбудил уголовное дело.

Ранее в Ленобласти иностранец надругался над школьницей, гостившей у подруги.