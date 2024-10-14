Эксперт объяснил, как решить проблему замедления работы смартфонов

Если гаджет, в том числе смартфон, вдруг начал работать значительно медленнее, «тормозить», то это следствие ограниченного объема памяти и перегрузки. В хранилище телефона может быть слишком много приложений, музыки, фотографий. Есть несколько способов решить эту проблему, в том числе следует обновлять устройство до последней версии операционной системы, рассказал RT менеджер отдела по мобильному оборудованию «МегаФона» Антон Вишневский.

«Обновления не только повышают производительность, но и увеличивают срок службы батареи, а также усиливают безопасность устройства», — подчеркнул эксперт.

Также он призвал не забывать обновлять приложения — как системные, так и скачанные. Важно следить за памятью устройства, не перегружать его, удалять неиспользуемые приложения и регулярно чистить кеш. Замедлять работу могут и те приложения, которые остаются включенными в фоновом режиме, — лучше их отключать в момент, когда они не нужны.

По словам Вишневского, производительность, скорость смартфона напрямую зависит от состояния аккумулятора, поэтому его оптимизация позволяет не только ускорить работу гаджета, но и срок его службы.

Также смартфон важно беречь от перегрева, не оставлять его под солнцем, в жару. При работе с ним важно делать перерывы для охлаждения, заряжать гаджет следует в проветриваемом прохладном помещении. Причем во время зарядки его лучше не использовать, заключил специалист.

Напомним, также эксперты предупреждают, что смартфоны нельзя заряжать дешевыми зарядными устройствами, потому что они могут вывести его из строя. Если нет возможности воспользоваться зарядкой, которая шла в комплекте с гаджетом, лучше всего купить новую от знаменитых и проверенных брендов. Подчеркивается, что малоизвестные марки могут продать некачественное зарядное устройство.

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