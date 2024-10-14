Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мытищах студента задержали за покупку боевых патронов

SHOT: в Мытищах студента задержали за незаконную покупку боевых патронов

close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Мытищах 17-летнего студента колледжа задержали за незаконную покупку боевых патронов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным информационного ресурса, в конце сентября молодой человек нашел сайт, на котором продаются патроны для огнестрельного оружия, и заказал около двух десятков штук калибра 9 мм. После получения товара парень носил его при себе, а потом спрятал патроны в загородном доме во Владимирской области.

Как отмечает SHOT, все это время студент вел себя странно и подозрительно. К подростку нагрянули сотрудники правоохранительных органов, которые при обысках изъяли у него смартфон, ноутбук, ствол от огнестрела и купленные им патроны.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке боеприпасов. По данным SHOT, подросток учится на втором курсе в Российском университете кооперации в подмосковных Мытищах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проверяется версия о планах молодого человека устроить стрельбу в учебном заведении.

В сентябре Федеральная служба безопасности задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России. Были разгромлены шесть мастерских, где нелегально делали оружие на продажу. Изъяты десятки единиц российского и импортного огнестрельного оружия, а также тысячи патронов и пять глушителей.

Ранее в Казани задержали посетителя караоке после стрельбы из-за отказа петь гимн России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами