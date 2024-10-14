В Мытищах студента задержали за покупку боевых патронов

В Мытищах 17-летнего студента колледжа задержали за незаконную покупку боевых патронов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным информационного ресурса, в конце сентября молодой человек нашел сайт, на котором продаются патроны для огнестрельного оружия, и заказал около двух десятков штук калибра 9 мм. После получения товара парень носил его при себе, а потом спрятал патроны в загородном доме во Владимирской области.

Как отмечает SHOT, все это время студент вел себя странно и подозрительно. К подростку нагрянули сотрудники правоохранительных органов, которые при обысках изъяли у него смартфон, ноутбук, ствол от огнестрела и купленные им патроны.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке боеприпасов. По данным SHOT, подросток учится на втором курсе в Российском университете кооперации в подмосковных Мытищах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проверяется версия о планах молодого человека устроить стрельбу в учебном заведении.

В сентябре Федеральная служба безопасности задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России. Были разгромлены шесть мастерских, где нелегально делали оружие на продажу. Изъяты десятки единиц российского и импортного огнестрельного оружия, а также тысячи патронов и пять глушителей.

Ранее в Казани задержали посетителя караоке после стрельбы из-за отказа петь гимн России.