Число госпитализированных после отравления на Камчатке школьников выросло

На Камчатке число госпитализированных с признаками кишечной инфекции школьников выросло до 35. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Как указал главный врач Елизовской районной больницы Кирилл Серенко, сейчас отмечается тенденция к снижению числа госпитализированных. Так, 12 октября в медучреждение поступили 15 человек, на следующий день — 11, а в понедельник пока что два.

«Также отмечаем тенденцию к снижению амбулаторных обращений. Состояние всех пациентов стабильное. Мы ожидаем дальнейшее уменьшение количества госпитализаций. Больница справляется», — приводятся слова главврача в сообщении правительства.

Массовое отравление произошло в Елизовской средней школе № 1 им. М.В. Ломоносова, неподалеку от Петропавловска-Камчатского. По данным управления Роспотребнадзора, возможной причиной могла стать сальмонелла. В настоящее время специалисты ведомства устанавливают причинно-следственные связи произошедшего.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового отравления.

Ранее в Республике Саха произошло массовое отравление детей в спортивной школе.