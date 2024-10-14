Москалькова назвала число отказавшихся от эвакуации из Курской области россиян

От эвакуации из Курской области отказались порядка 40 тысяч человек. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью Aif.ru.

«В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещены 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Еще свыше 100 тысяч разместились самостоятельно у родственников и знакомых», — сказала омбудсмен.

Москалькова добавила, что всего с территории российского региона было эвакуировано более 112 тысяч человек.

11 октября из деревни Ходяково в Курской области эвакуировали последнего человека. По данным Telegram-канала Mash, 82-летняя пенсионерка не хотела покидать свой дом из-за страха не пережить эвакуацию. В результате женщина больше месяца жила под ежедневными обстрелами украинских военных.

6 октября морские пехотинцы из состава Северной группировки войск вывели в безопасный район 20 жителей села Обуховка в Курской области. Основное оставшееся население Обуховки составляли пожилые люди.

Ранее волонтер рассказала о применении ВСУ ядовитых газов в Курской области.