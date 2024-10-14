Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москалькова назвала число отказавшихся от эвакуации из Курской области россиян

Москалькова: порядка 40 тысяч россиян отказались от эвакуации из Курской области

close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

От эвакуации из Курской области отказались порядка 40 тысяч человек. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью Aif.ru.

«В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещены 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Еще свыше 100 тысяч разместились самостоятельно у родственников и знакомых», — сказала омбудсмен.

Москалькова добавила, что всего с территории российского региона было эвакуировано более 112 тысяч человек.

11 октября из деревни Ходяково в Курской области эвакуировали последнего человека. По данным Telegram-канала Mash, 82-летняя пенсионерка не хотела покидать свой дом из-за страха не пережить эвакуацию. В результате женщина больше месяца жила под ежедневными обстрелами украинских военных.

6 октября морские пехотинцы из состава Северной группировки войск вывели в безопасный район 20 жителей села Обуховка в Курской области. Основное оставшееся население Обуховки составляли пожилые люди.

Ранее волонтер рассказала о применении ВСУ ядовитых газов в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами