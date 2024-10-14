Стало известно, когда сформируют федеральную карту-схему земель АПК

Единая федеральная карта-схема земель сельхозназначения будет готова к концу 2025 года. Об этом заявил на выставке «Золотая осень» директор департамента земельной политики Минсельхоза Вячеслав Леонов, сообщает газета «Коммерсантъ».

«В Счетной палате отмечают нехватку информации о качественных характеристиках территорий», — говорится в публикации.

В статье уточнили, что без подробных данных определить их экономический потенциал инвесторы фактически не могут. Как рассказали в Минсельхозе, в 2022 году на кадастровый учет взяли участки площадью 260 тыс. га (107,9% от планового значения), в 2023-м — более 378 тыс. га (117,6%).

Леонов обратил внимание, что одним из главных итогов мониторинга территорий стало аккумулирование актуальных данных о них в информационной системе земель АПК.

В августе председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина назвала антисанкции причиной развития сельского хозяйства в России.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в 2023 году собрали рекордный за 10 лет урожай зерновых.