Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда сформируют федеральную карту-схему земель АПК

Единая федеральная карта-схема земель АПК будет сформирована к концу 2025 года

close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Единая федеральная карта-схема земель сельхозназначения будет готова к концу 2025 года. Об этом заявил на выставке «Золотая осень» директор департамента земельной политики Минсельхоза Вячеслав Леонов, сообщает газета «Коммерсантъ».

«В Счетной палате отмечают нехватку информации о качественных характеристиках территорий», — говорится в публикации.

В статье уточнили, что без подробных данных определить их экономический потенциал инвесторы фактически не могут. Как рассказали в Минсельхозе, в 2022 году на кадастровый учет взяли участки площадью 260 тыс. га (107,9% от планового значения), в 2023-м — более 378 тыс. га (117,6%).

Леонов обратил внимание, что одним из главных итогов мониторинга территорий стало аккумулирование актуальных данных о них в информационной системе земель АПК.

В августе председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина назвала антисанкции причиной развития сельского хозяйства в России.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в 2023 году собрали рекордный за 10 лет урожай зерновых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами