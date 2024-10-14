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Юристы оценили, поможет ли схема примирения в сохранении браков

РБК: процедура примирения Минюста может сохранить большинство браков

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Freepik.com

Обязательная процедура примирения перед разводом, которую Министерство юстиции России предложило закрепить на законодательном уровне, может сохранить большинство браков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Юрист Олег Силкин отметил, что аналогичная процедура уже существует в России — медиация, однако она больше касается раздела имущества и других последствий развода. Предложенный министерством вариант при этом предлагает обязательный поход к психологу, напомнил эксперт.

Юрист Алла Георгиева подчеркнула, что участие специалиста в бракоразводном процессе должно быть обязательным. По ее словам, это связано с тем, что заявления на развод не всегда подаются «осознанно и взвешенно». Иногда стороны действуют «импульсивно», уточнила юрист.

«Конституцией предусмотрено, что семья находится под защитой государства. Поэтому Министерство юстиции, считаю, предлагает правильную процедуру. Думаю, она будет результативной и сохранит большое количество семей», — говорит Георгиева.

О разработке правовой нормы, в соответствии с которой в стране будет введена предшествующая бракоразводному процессу обязательная процедура примирения, стало известно 9 сентября. В Минюсте пояснили, что инициатива обсуждалась в рамках реализации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ранее психологи объяснили, помогают ли семейные консультации спасти брак.

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