В Дрезденском симфоническом оркестре появился робот-дирижер

Робот-дирижер MAiRA Pro S не отличается харизмой или страстью, но держит идеальный ритм. Ее дебют состоялся в минувшие выходные в Дрездене, пишет The Guardian.

«Два выступления <…> призваны продемонстрировать последние достижения мастеров машин, а также музыку, написанную специально для использования современных технологий», — уточнили в публикации.

Художественный руководитель дрезденского Sinfoniker Маркус Риндт отметил, что преследовал цель «не заменить людей», а исполнить сложную музыку, которую дирижеры-люди сочли бы невозможной.

Анонсируя предстоящие выступления, издание RusVerlag.de написало, что необычные концерты были приурочены к 25-летию Дрезденского симфонического оркестра. Робот использовал три руки, отбивая ритм, и при этом еще успевал отображать динамику.

Год назад в Южной Корее уже прибегали к подобным методам.

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