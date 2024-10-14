Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дрезденском симфоническом оркестре появился робот-дирижер

В Дрездене дебютировал трехрукий робот-дирижер

close
РОСКОНЦЕРТ

Робот-дирижер MAiRA Pro S не отличается харизмой или страстью, но держит идеальный ритм. Ее дебют состоялся в минувшие выходные в Дрездене, пишет The Guardian.

«Два выступления <…> призваны продемонстрировать последние достижения мастеров машин, а также музыку, написанную специально для использования современных технологий», — уточнили в публикации.

Художественный руководитель дрезденского Sinfoniker Маркус Риндт отметил, что преследовал цель «не заменить людей», а исполнить сложную музыку, которую дирижеры-люди сочли бы невозможной.

Анонсируя предстоящие выступления, издание RusVerlag.de написало, что необычные концерты были приурочены к 25-летию Дрезденского симфонического оркестра. Робот использовал три руки, отбивая ритм, и при этом еще успевал отображать динамику.

Год назад в Южной Корее уже прибегали к подобным методам.

Ранее москвичей пообещали впервые познакомить с искусством игры на балалайке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами