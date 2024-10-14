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Апелляционный суд утвердил приговор террористам, которые планировали взорвать здание ФСБ

Вступил в силу приговор планировавшим подрыв здания ФСБ на Лубянке террористам

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Depositphotos

Суд в Подмосковье отклонил апелляционную жалобу членов международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) , планировавших взорвать здание ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционный военный суд признал законным вынесенный 14 декабря прошлого года Вторым Западным окружным военным судом приговор и отклонил апелляционные жалобы осужденных и их защитников.

11 декабря 2023 года сообщалось, что государственное обвинение запросило сроки от 16 до 25 лет колонии для шестерых членов «Исламского государства», которые ставили своей целью взорвать здание ФСБ на Лубянке и закидать гранатами близлежащие строения. Первые четыре-пять лет подсудимые должны провести в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Гособвинение попросило также конфисковать изъятые в ходе обыска телефоны подсудимых и уничтожить компоненты для изготовления взрывчатого вещества.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор заложившему бомбу в здание военкомата.

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