Милош Бикович призвал сербов поступать в российские вузы

Сербский и российский актер Милош Бикович призвал абитуриентов из Сербии поступать в вузы России. Об этом сообщил Российский центр науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в своем Telegram-канале.

В Сербии стартовал новый сезон ежегодного конкурса для абитуриентов «Высшее образование в рамках квоты правительства Российской Федерации». Программа позволит получить стипендию для обучения в России. Прием заявок продлится до 15 января 2025 года.

«Дорогие люди, не пропустите возможность учиться в культурных столицах, таких как Москва и Санкт-Петербург. «Русский дом» дает вам фантастическую возможность, и я предлагаю вам ее рассмотреть и подумать, что вы можете получить и какие университеты и факультеты открывают для вас свои двери», — сказал Бикович.

10 октября журнал Times Higher Education (THE) опубликовал список ста лучших вузов мира, в который не попали российские заведения. Так, согласно рейтингу, лучшим образовательным учреждением мира был признан Оксфордский университет, Массачусетский технологический институт стал вторым, тройку лучших замыкает Гарвард.

Ранее Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы России.