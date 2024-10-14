Первые случаи оспы обезьян выявили в Зимбабве

В Зимбабве выявили двух первых пациентов, зараженных оспой обезьян. Об этом сообщается в заявлении минздрава страны, которое опубликовано на странице президента Эммерсона Мнангагвы в соцсети X.
В публикации обратили внимание, что заболели 11-летний мальчик и 24-летний мужчина. Их изолировали. Известно, что мальчик контактировал как минимум с семью людьми. Подросток в августе посетил ЮАР. Мужчина подхватил опасную инфекцию в Танзании.
Из-за вспышки оспы обезьян в Гане медики призвали население страны воздержаться от поцелуев и секса. Об этом сообщает издание Modern Gana.
Национальная служба здравоохранения сделала такое заявление после того, как еще один случай заболевания зафиксировали на северо-западе Ганы. Всего в 33-миллионной стране зарегистрированы уже 230 случаев заражения.
По данным врачей, болезнь может передаваться через тесный телесный контакт. Поэтому медики рекомендовали избегать поцелуев и секса с людьми, у которых подозревают наличие оспы обезьян.
5 октября сообщалось, что в Демократической Республике Конго началась первая кампания по вакцинации против вируса mpox, вызывающего оспу обезьян.
Ранее эпидемиолог ответил, угрожает ли лихорадка Марбург россиянам.