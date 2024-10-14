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Первые случаи оспы обезьян выявили в Зимбабве

В Зимбабве выявили двух первых больных оспой обезьян

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Shutterstock

В Зимбабве выявили двух первых пациентов, зараженных оспой обезьян. Об этом сообщается в заявлении минздрава страны, которое опубликовано на странице президента Эммерсона Мнангагвы в соцсети X.

В публикации обратили внимание, что заболели 11-летний мальчик и 24-летний мужчина. Их изолировали. Известно, что мальчик контактировал как минимум с семью людьми. Подросток в августе посетил ЮАР. Мужчина подхватил опасную инфекцию в Танзании.

Из-за вспышки оспы обезьян в Гане медики призвали население страны воздержаться от поцелуев и секса. Об этом сообщает издание Modern Gana.

Национальная служба здравоохранения сделала такое заявление после того, как еще один случай заболевания зафиксировали на северо-западе Ганы. Всего в 33-миллионной стране зарегистрированы уже 230 случаев заражения.

По данным врачей, болезнь может передаваться через тесный телесный контакт. Поэтому медики рекомендовали избегать поцелуев и секса с людьми, у которых подозревают наличие оспы обезьян.

5 октября сообщалось, что в Демократической Республике Конго началась первая кампания по вакцинации против вируса mpox, вызывающего оспу обезьян.

Ранее эпидемиолог ответил, угрожает ли лихорадка Марбург россиянам.

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