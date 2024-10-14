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Назван самый «закруточный» месяц в году

Миллениалы стали чаще интересоваться товарами для консервирования

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Pexels

Самым популярным месяцем для закруток стал сентябрь, отмечают аналитики Мегамаркета. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным маркетплейса, пик продаж товаров для консервации приходится на конец лета и начало осени. Продажи в этот сезон в среднем на 49% выше, чем за весь весенне-летний период. Самыми популярными в категории стали изделия российских производителей: пол-литровые и литровые банки, а также винтовые крышки и закаточные машинки.

В 2024 году изменился возраст покупателей: на сегодняшний день 34% продаж приходится на россиян от 35 до 44 лет. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года товарами для консервации преимущественно интересовались люди в возрасте от 45 до 66 лет.

Кроме того, в этом году товары для консервации стали почти одинаково востребованы как среди мужчин, так и женщин: на них приходится 43 и 57% покупок в категории соответственно. Причем мужскую часть аудитории интересуют бутылки по 18,9 литра, которые традиционно используют для консервации домашних напитков, а женщины остаются верны классике: чаще всего они покупают банки по пол-литра.

В 2024 году больше всего товаров для консервации приобрели в Москве. В топ-5 регионов по продажам также вошли: Санкт-Петербург, Самарская область, Краснодарский край и Нижегородская область.

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