Сроки строительства ИЖС снизились в полтора раза

Средний срок возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 2024 году сократился более чем на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель департамента аналитики и данных экосистемы недвижимости М2 Дмитрий Смирнов.

«В 2023 году срок строительства объектов ИЖС составлял 175 дней, а в 2024 году — 101 день. Люди стали чаще использовать услуги подрядчиков, что и привело к сокращению времени. В прошлом году только в 27% сделок фигурировал подрядчик, остальные строились хозспособом. В этом году уже 56% домов строят подрядчики. Рынок ИЖС стремится к стандартизации основных процессов, поэтому будущее этого сегмента за «цивилизованной» стройкой с применением счетов эскроу, с умеренно типовой застройкой, домокомплектами и, главное, профессиональными участниками», — рассказал Смирнов.

Также аналитический центр М2 отметил увеличение первоначального взноса по ипотеке в сегменте ИЖС. В 2023 году он составлял 20%, а за девять месяцев 2024 года вырос до 27%. В денежном эквиваленте средний размер первоначального взноса увеличился на 40%, с 1,5 млн до 2,1 млн рублей. При этом средний чек сделки в этом сегменте практически не изменился. В прошлом году он составлял 7,7 млн рублей, в текущем — 7,8 млн рублей.

Причинами роста показателей стали изменение условий льготных программ, повышение ключевой ставки, а также ужесточение правил выдачи ипотеки, направленное на охлаждение ипотечного рынка.

Что касается общей ситуации на рынке, аналитики М2 сообщили, что в сентябре через платформу в банки направлено на 14% больше ипотечных заявок, чем месяцем ранее. Но если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, когда действовали старые условия госпрограмм, то количество ипотечных заявок снизилось в два раза. При этом на первичном рынке этот показатель сократился примерно на 60%, на вторичке — на 53%, а для ИЖС — на 20%.

По данным классифайда М2, количество размещенных объявлений о продаже жилья за сентябрь немного увеличилось — в сегменте «вторичное жилье» прирост составил 2,2%, в сегменте «новостройки» — 1,5%. Также слегка выросла средняя стоимость 1 кв. м жилья — на 0,4% на вторичном рынке, на 0,6% — на первичном. Рост объема предложения в основном связан с сезонной активизацией рынка недвижимости, так как с сентября традиционно начинается новый виток деловой активности.

Ранее выяснилось, что в Москве падает спрос на жилье премиум-класса на первичном рынке.