В РФ оценили интерес китайских студентов к российскому образованию

В настоящее время китайские студенты проявляют больший интерес к российским образовательным программам. Об этом ТАСС рассказал руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков.

«Хотя наши образовательные программы в настоящий момент не предусматривают оплату перелета, как это бывает в китайских ВУЗах, конкурс по-прежнему высок», — сказал глава Россотрудничества.

Примаков отметил, что наибольший интерес студенты из КНР проявляют к физике, химии, медицине, а также ИТ. Кроме того, по словам главы федерального агентства, вокруг презентаций российских вузов в Китае всегда фиксируется ажиотаж.

1 октября посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал, что в российских вузах проходят обучение более 44 тыс. китайских студентов, при этом более 12 тыс. россиян — учатся в образовательных учреждениях Китая. По его словам, страны налаживают взаимодействие в гуманитарной сфере и развивают сотрудничество в области культуры, образования, спорта, здравоохранения, молодежных обменов, туризма и не только.

Ранее Путин высказался об образовании в России.