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Четвероклассник из Волгоградской области случайно сжег дом и машину соседей

Под Волгоградом мальчик сжег дом и машину соседей, когда играл со спичками

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Depositphotos

В Волгоградской области четвероклассник умудрился сжечь дом и машину соседей, пока играл со спичками. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, после уроков 13-летний школьник из Котельниково развлекался, играя со спичками и картонкой. Делал он это рядом с соседским домом по Воровской улице, и в какой-то момент огонь перекинулся на деревянное строение.

В доме находился ребенок, который сообщил обо всем матери Ирине. Та вызвала на место пожарных, но огонь успел уничтожить второй этаж и хозпостройку за считанные минуты, а также повредил припаркованную хозяйскую машину.

Как рассказала Ирина, она уже не раз обращала внимание матери поджигателя на поведение ее сына. Перед тем, как устроить пожар, тот вырвал цветы на соседской клумбе и испортил ореховое дерево. Однако родительница всегда вставала на защиту сына, сейчас с мальчиком беседуют правоохранители.

Ранее екатеринбуржец разгромил машины и поджег магазин после неудачной попытки ограбления.

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