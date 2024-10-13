В Узбекистане будут штрафовать родителей детей-квадроберов

В Узбекистане родителей детей, увлекающихся субкультурой квадробинга, могут оштрафовать на сумму до 1,875 миллиона сумов (около $150) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

В последнее время в Узбекистане в соцсетях завирусились видео детей в масках животных. Один из них, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей.

В МВД заявили, что такие случаи являются нарушением правил нахождения в общественных местах.

Ребенку-квадроберу также могут назначить психологическую экспертизу и помощь, добавили в пресс-службе ведомства.

Квадробинг — популярная среди детей и подростков субкультура, предполагающая имитацию действий и повадок животных. Многие родители приветствуют ее, считая, что подвижные игры на свежем воздухе отвлекают детей от смартфона.

Опасны ли квадроберы и почему их хотят запретить в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал, что в Кремле думают о квадроберах.