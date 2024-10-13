В Петербурге подростки с газовым баллончиком ограбили прохожего

В Центральном районе Петербурга мужчина стал жертвой подросткового ограбления. Об этом сообщает «Фонтанка».

Вечером 12 октября несовершеннолетние напали на 30-летнего мужчину на детской площадке у одного из домов по Кавалергардской улице. Несколько подростков распылили ему в лицо газовый баллончик и отобрали у жертвы рюкзак с наличными и двумя фонариками.

В полицию о произошедшем сообщила девушка потерпевшего. Сам мужчина признался, что не запомнил лиц нападавших и не сможет назвать их приметы. Ущерб он оценил в 49 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре четырех подростков осудили за ограбление бойца СВО в Приморье. По версии следствия, четверо подростков постучались в дверь квартиры участника СВО, когда мужчина открыл, школьники проникли внутрь и стали требовать деньги. После этого два участника инцидента избили россиянина, удары они наносили по голове. Всех фигурантов признали виновными, одному из нападавших назначили срок два года и 15 дней, еще двоим – два года, последний отправился в учреждение на год и 10 месяцев.

Ранее в Москве школьницы на самокате врезались в пенсионерку и дали ей 500 рублей.