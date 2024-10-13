Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге подростки с газовым баллончиком ограбили прохожего

Подростки с газовым баллончиком напали на петербуржца и отобрали у него рюкзак

close
Depositphotos

В Центральном районе Петербурга мужчина стал жертвой подросткового ограбления. Об этом сообщает «Фонтанка».

Вечером 12 октября несовершеннолетние напали на 30-летнего мужчину на детской площадке у одного из домов по Кавалергардской улице. Несколько подростков распылили ему в лицо газовый баллончик и отобрали у жертвы рюкзак с наличными и двумя фонариками.

В полицию о произошедшем сообщила девушка потерпевшего. Сам мужчина признался, что не запомнил лиц нападавших и не сможет назвать их приметы. Ущерб он оценил в 49 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре четырех подростков осудили за ограбление бойца СВО в Приморье. По версии следствия, четверо подростков постучались в дверь квартиры участника СВО, когда мужчина открыл, школьники проникли внутрь и стали требовать деньги. После этого два участника инцидента избили россиянина, удары они наносили по голове. Всех фигурантов признали виновными, одному из нападавших назначили срок два года и 15 дней, еще двоим – два года, последний отправился в учреждение на год и 10 месяцев.

Ранее в Москве школьницы на самокате врезались в пенсионерку и дали ей 500 рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами