В России сочли потенциально опасными детей с нехваткой друзей в соцсетях

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России разослал в образовательные учреждения информацию, согласно которой предлагается считать потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в социальных сетях. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Так, учителей попросили обращать внимание на детей, которые состоят в «группах деструктивного и агрессивного спектра», вступают в сообщества по темам стрельбы в школах, интересуются шок-контентом, оружием, а также восхищаются «нацистами, фашистами, анархистами». Кроме того, под подозрение попадают дети, которые выкладывают «остро негативные» посты, тексты о том, что их никто не понимает или игнорируют.

Также рекомендуется обратить внимание на детей, которые дружат меньше чем со 100 пользователями в соцсетях.

В Казани ранее 18-летний студент колледжа готовился к вооруженному нападению на однокурсников. В итоге силовики задержали студента, который признался, что планировал нападение на однокурсников на 1 апреля.

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