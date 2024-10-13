Россиянка с пистолетом попросила водителя автобуса обменять 10 млрд на пять копеек

В Челябинске неизвестная зашла в автобус с пистолетом и сделала водителю странное предложение. Видео из салона опубликовал Telegram-канал «Регион 74».

По словам очевидцев, подозрительная дама зашла в автобус на остановке завода Металлоконструкций. Судя по записи, она достала пистолет, уселась на переднее сиденье и обратилась к водителю. Произошедшее вызвало панику у остальных пассажиров.

«Сейчас у тебя будет что-то появляться. У меня есть 10 миллиардов. Поменяй мне их на пять копеек», — попросила горожанка, держа в руках оружие.

Что произошло впоследствии, не уточняется, причины странного поведения женщины также остаются неизвестными. В полиции уже знают о случившемся и начали проверку, свидетелей инцидента и автора ролика попросили обратиться в органы внутренних дел.

До этого женщину обвинили в нападении после того, как она обрызгала соседа из водяного пистолета. Ситуация оказала серьезное влияние на жизнь канадки — ей пришлось уволиться из школы. Ее семья также столкнулась с трудностями, пытаясь собрать деньги для оплаты судебных издержек.

Ранее россиянин с пистолетом напал на продавца в магазине, чтобы унести пачку сигарет и сметану.