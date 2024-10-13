В Алешках Херсонской области при обстреле пострадал пенсионер

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что после обстрела города Алешки со стороны украинских войск с контузией был госпитализирован пенсионер. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Василенко, обстрел жилого сектора по улице Энгельса в Алешках произошел в 10:10 мск. В результате пострадал мужчина 1948 года рождения — его с контузией головного мозга доставили в Алешкинскую центральную районную больницу.

11 октября в администрации Новой Каховки Херсонской области сообщили об обстреле рынка в городе. Уточнялось, что удар пришелся по магазину, в котором впоследствии начался пожар.

8 октября в администрации Скадовского муниципального округа Херсонской области рассказали, что село Красное подверглось обстрелу со стороны украинских солдат. Один из снарядов попал в частный жилой дом.

Во время атаки ранения получили двое детей. Как рассказали власти, врачи оперативно оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

28 сентября бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что из-за действий украинских войск пострадали двое мирных жителей — 38-летний и 71-летний мужчины.

Ранее подразделения группировки «Днепр» ударили по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.