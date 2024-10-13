В Петербурге ребенок сломал позвоночник, ударившись о стул в школе

На севере Петербурга ребенок сломал позвоночник, ударившись о спинку стула в школе. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в одной из школ в Парголово. 10-летний мальчик сильно ударился о спинку стула в школьном классе и получил травму. Мальчику потребовалась медицинская помощь, у него диагностирован компрессионный перелом трех позвонков.

Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести под наблюдением медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России успешно провели операцию на позвоночнике 15-летнего подростка, пострадавшего в результате тяжелейших эпилептических приступов. Ребенок с самого рождения страдал от фармакорезистентной формы эпилепсии, которая плохо поддавалась лекарственному контролю. Судорожные приступы достигали такой силы и интенсивности, что сгибали подростка пополам до 10 раз в сутки.

Ранее на Урале батутный центр заплатит ребенку за сломанный позвоночник.