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В Петербурге ребенок сломал позвоночник, ударившись о стул в школе

В Петербурге подросток получил травму позвоночника в школе, ударившись о стул

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

На севере Петербурга ребенок сломал позвоночник, ударившись о спинку стула в школе. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в одной из школ в Парголово. 10-летний мальчик сильно ударился о спинку стула в школьном классе и получил травму. Мальчику потребовалась медицинская помощь, у него диагностирован компрессионный перелом трех позвонков.

Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести под наблюдением медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России успешно провели операцию на позвоночнике 15-летнего подростка, пострадавшего в результате тяжелейших эпилептических приступов. Ребенок с самого рождения страдал от фармакорезистентной формы эпилепсии, которая плохо поддавалась лекарственному контролю. Судорожные приступы достигали такой силы и интенсивности, что сгибали подростка пополам до 10 раз в сутки.

Ранее на Урале батутный центр заплатит ребенку за сломанный позвоночник.

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