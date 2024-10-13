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Суд отменил оправдательные приговоры членам «ЕНОТ»

Суд отменил оправдательные приговоры четырем членам организации «ЕНОТ»

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Второй западный окружной военный суд отменил оправдательный приговор четверым членам организации «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что суд рассмотрел приговоры Александру Мрищуку, Олегу Очеретному, Ивану Коваленко, Алексею Коновалову и Михаилу Максимову.

«Он постановил приговор первой инстанции отменить, направить дело обратно в Московский окружной военный суд на новое рассмотрение», — заявили агентству.

В июне текущего года Кунцевский суд Москвы приговорил бывшего советника главы центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова к 14 годам лишения свободы за создание преступной группы «Единые народные общинные товарищества» и вымогательство. С 2014 года «еноты» сопровождали гуманитарные грузы в Донбасс и принимали непосредственное участие в боевых действиях, за что в СМИ их стали именовать ЧВК. Подробнее о ЧВК «ЕНОТ» в материале — »Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что лидеров экстремистской организации из Тувы будут судить в Москве.

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