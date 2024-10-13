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Из квартиры петербургского пенсионера украли драгоценности на 1,8 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге вор вынес из квартиры драгоценности на 1,8 млн рублей

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Depositphotos

В Невском районе Петербурга пенсионер лишился драгоценностей почти на 2 млн рублей после визита знакомого. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 78-летний житель Петербурга. Пенсионер сообщил, что из его квартиры пропали золотые украшения: цепочка, две золотых сережки, два золотых кольца и браслет на общую сумму 1,8 млн рублей.

Драгоценности хранились в шкатулке в комоде и исчезли после визита приятеля россиянина. Вора разыскивает полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что жительницу Тюмени подозревают в хищении шубы и золотых украшений у женщины-инвалида. Пожилая россиянка обратилась в полицию и сообщила, что из дома ее тяжелобольной сестры пропала норковая шуба и ювелирные украшения. Через некоторое время правоохранители выяснили, что вещи вынесла домработница, которая помогала пенсионерке по дому. Оказалось, злоумышленница систематически снимала драгоценности с беспомощной россиянки и продавала или сдавала их в комиссионный магазин. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ульяновске домработница украла у пенсионерки полмиллиона рублей.

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