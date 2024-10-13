Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Специалисты установят причины падения самолета Ан-3 в Якутии

Расследованием падения Ан-3 в Якутии займутся МАК и Якутское МТУ Росавиации

close
Telegram-канал МЧС Республики Саха (Якутия)

Расследование падения самолета Ан-3 авиакомпании «Борус» в Якутии проведут Межгосударственный авиационный комитет и Саха (Якутское) МТУ Росавиации. Об этом сообщила Росавиация, передает РИА Новости.

«Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Саха (Якутского) МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.

Оно будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ, отметили в ведомстве.

Главная цель расследования — установление причин произошедшего и принятие мер по их предотвращению.

Утром 13 октября Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Ан-3, выполнявший рейс Олекминск — Железногорск — Илимский, совершил жесткую посадку неподалеку от аэродрома Олекминска. Предварительно, причиной падения стала потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу. СК возбудил уголовное дело.

Ранее в Шереметьево аварийно сел самолет, летевший в Калининград.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами