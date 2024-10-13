Специалисты установят причины падения самолета Ан-3 в Якутии

Расследование падения самолета Ан-3 авиакомпании «Борус» в Якутии проведут Межгосударственный авиационный комитет и Саха (Якутское) МТУ Росавиации. Об этом сообщила Росавиация, передает РИА Новости.

«Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Саха (Якутского) МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.

Оно будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ, отметили в ведомстве.

Главная цель расследования — установление причин произошедшего и принятие мер по их предотвращению.

Утром 13 октября Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Ан-3, выполнявший рейс Олекминск — Железногорск — Илимский, совершил жесткую посадку неподалеку от аэродрома Олекминска. Предварительно, причиной падения стала потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу. СК возбудил уголовное дело.

Ранее в Шереметьево аварийно сел самолет, летевший в Калининград.